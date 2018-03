Un hommage à Nelson Mandela

Le Conseil des droits de l’homme a clôturé le 23 mars sa 37e session à Genève.

De nombreuses résolutions ont été adoptées qui visent à renforcer les libertés et à contraindre les Etats peut vertueux à évoluer sur ces questions.

Le Togo qui assure la coordination du Groupe Africain a proposé l’organisation d’un débat de haut niveau pour célébrer le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Un panel réunissant des personnalités sud-africaines et internationales devrait avoir lieu le 27 avril prochain.

Pour Yackoley Kokou Johnson, le représentant togolais à Genève, cette initiative vise à rendre hommage et témoigner de la gratitude des Etats au président Nelson Mandela ‘pour son immense œuvre et sa contribution incontestable à la protection et à la promotion des droits de l’homme, particulièrement par la lutte contre les discriminations raciales et pour la diversité.’

Autre décision du Conseil, le Togolais Clément Nyaletossi Voule a été désigné au poste de rapporteur spécial sur le droit à la liberté de réunion et d’association.

Une nomination qui illustre l’influence du Togo au sein de cet un organe intergouvernemental du système des Nations Unies, composé de 47 États qui ont la responsabilité de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme autour du globe.