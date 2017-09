Un partenaire fidèle

Un cocktail était organisé mercredi soir à Lomé à l’occasion du 68e anniversaire de la fondation de la république populaire de chine (1er octobre) et du 45e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques entre Lomé et Beijing.

Lors de son intervention, le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, a fait remarquer que la Chine était l’un des partenaires les plus fidèles du Togo.

‘Construire une communauté de destin pour une prospérité partagée entre les deux peuples, telle est l’ambition de cette coopération active’, a-t-il déclaré soulignant la forte implication de la Chine dans les secteurs essentiels pour le développement du pays comme les infrastructures, les routes, les télécommunications, les nouvelles technologies ou la santé.

L’ambassadeur chinois à Lomé, Liu Yuxi, a salué pour sa part une coopération en forte croissance dans tous les domaines et un engagement de plus en plus fort des entreprises chinoises au Togo.