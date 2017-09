Une ambassade turque au Togo ?

Robert Dussey et Mevlüt Cavusoglu samedi à New York

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, s’est entretenu samedi à New York en marge de l’Assemblée des Nations Unies avec Mevlüt Cavusoglu son homologue turque.

Le nouvel axe de coopération entre Lomé et Ankara a constitué l’essentiel des discussions.

M. Cavusoglu a indiqué que son pays envisageait d’ouvrir une ambassade au Togo.

La Turquie développe une diplomatie active en Afrique avec un seul objectif, en tirer les dividendes économiques.

Les échanges sont de plus en plus importants et les investissements se développent dans le secteur des infrastructures, de l’énergie et des télécommunications.

Durant son séjour, M. Dussey a également rencontré la ministre des Affaires étrangères d’Indonésie, Retno Marsudi.