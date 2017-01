Une diplomatie en perpétuelle évolution

Le nouveau numéro de DiploMag vient de paraître. Le revue du ministère des Affaires étrangères fait peau neuve avec un nouveau logo et maquette plus aérée.

Au sommaire de ce numéro, un dossier sur le sommet de l’Union africaine sur la sécurité maritime et l’adoption de la Charte de Lomé et des articles consacrés à la dernière COP22 et au Sommet de la Francophonie à Madagascar. DiploMag revient également sur les visites du président Faure Gnassingbé en Israël et au Kenya.