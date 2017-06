Une même détermination à combattre le terrorisme

‘Ces crimes pervers et ces actes méprisables (…) n’auront pas d’influence sur notre unité nationale et notre marche vers l’avenir. Ils ne pourront pas affaiblir les Egyptiens et leur détermination à vaincre le terrorisme (…) Au contraire, cela renforcera notre détermination à poursuivre les efforts en collaboration avec nos organes de sécurité, ainsi qu'avec tous nos amis et partenaires internationaux, pour continuer notre combat et vaincre complètement le fléau (…)’.

Dans un courrier adressé jeudi à son homologue togolais, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi à rappelé la détermination de son pays à combattre l’extrémisme et à en finir avec le terrorisme.

Faure Gnassingbé avait envoyé fin mai au raïs un message de condoléances après l’assassinat barbare de 26 coptes qui se rendaient en pèlerinage dans la province de Minya.

L'Egypte comme le Togo partagent le même point de vue sur la façon de lutter contre le terrorisme. Une action qui passe, notamment, par une coopération plus étroite.