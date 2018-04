Une série d'accords de coopération signée avec le Qatar

Faure Gnassingbé et Tamim Bin Hamad Al Thani lundi à Doha

Six accords de coopération ont été conclus par le Togo et le Qatar à l’issue de la visite de Faure Gnassinbgbé à Doha.

Le chef de l’Etat s’est entretenu lundi avec Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani.

‘Cette visite reflète la volonté de l’Etat du Qatar et du Togo de renforcer leurs relations bilatérales’, indique-t-on côté togolais.

Les accords signés entre les deux pays concernent les domaines politique, économique, commercial, technique et judiciaire. Lomé et Doha sont tombés d’accord pour établir un canal de consultations politique et diplomatique sur des questions d’intérêt commun

Sur le plan économique, il est envisagé de promouvoir les échanges. Un mémorandum d’entente a été signé entre la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT) et la Chambre de commerce du Qatar.

Faure Gnassingbé et l’émir Al Thani souhaitent développer des visites d’échanges et de prospections des opérateurs économiques au Togo et au Qatar.