Le président américain Donald Trump prononcera dimanche à Riyad, devant les dirigeants de plus de cinquante pays musulmans, un discours sur une vision pacifique de l’islam.

Il pourrait suggérer la création d’un Otan arabe.

Le sommet arabo-américain évoquera les questions de l’extrémisme et du terrorisme.

De nombreux chefs d’Etat ont fait le déplacement pour écouter et si possible rencontrer Donald Trump. Et pas seulement des pays arabes. Des présidents africains sont présents parmi lesquels ceux du Togo, du Tchad, du Gabon et de Côte d’Ivoire. Des Etats membres de l’Organisation de la Conférence islamique (OCI).