Vision continentale

Le premier sommet Israël-Afrique se déroulera au Togo au mois d’octobre prochain.

‘Ce sommet va permettre à Faure Gnassingbé (…) d’attirer l’attention sur son pays, tout en renforçant la relation spéciale qui existe déjà entre Tel-Aviv et Lomé - comme avec d’autres pays tels que la Côte d’Ivoire, la RDC, le Cameroun et le Rwanda’, peut-on lire sur le site de la radio française RFI.

Un résumé réducteur car cette conférence internationale, première du genre, n’a pas pour finalité d’’attirer l’attention sur le Togo’, mais bien davantage de renforcer la coopération entre l’Afrique et Israël sur les plans politiques et économiques. Ce qui est bien plus ambitieux.

Le sommet devrait accueillir une trentaine de chefs d’Etat africains, des ministres en charge des questions de développement, de santé, d’éducation, d’agriculture, des parlementaires, des experts et des représentants d’entreprises israéliennes dont le savoir-faire reconnu peut aider les économies africaines à se développer.

Un sommet à la fois politique et économique pour une prospérité partagée.

Le site du Sommet