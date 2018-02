Visite de travail à Conakry

Faure Gnassingbé, actuel président de la Cédéao, effectue une visite de quelques heures à Conakry. Il a été accueilli par son homologue Alpha Condé.

Autre personnalité présente dans la capitale guinéenne, José Mario Vaz, le président de Guinée Bissau.

Ces visites, selon le communiqué officiel, s’inscrivent dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de fraternité existant entre les pays de la sous-région.

Mais 24h après la décision de la Cédéao d’imposer des sanctions collectives et individuelles à l’encontre de toutes les personnes et organisations qui entravent le processus de sortie de crise en Guinée Bissau, on peut imaginer la contenu des discussions.

Alpha Condé avait été désigné médiateur de la crise en Guinée Bissau.