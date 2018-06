Visite de travail ce samedi à Abidjan

Faure Gnassingbé (G) et Alassane Ouattara samedi à l'aéroport d'Abidjan

Vendredi au Nigeria, samedi en Côte d’Ivoire. Faure Gnassingbé effectue ce jour une visite de travail à Abidjan.

Il a été accueilli à son arrivée par le président Alassane Ouattara.

La présidence ivoirienne n’a pas donné plus de détails sur le déplacement, mais on peut supposer que les deux officiels évoqueront la coopération bilatérale, la situation politique au Togo, la tenue dimanche du sommet de l'Union africaine et celui de la Cedeao prévu fin juillet.

M. Gnassingbé préside actuellement l'organisation ouest-africaine.