Accord aérien entre le Togo et le Rwanda

Les compagnies Rwandair et Asky pourront assurer des vols directs et sans limitation de fréquences entre Lomé et Kigali.

Un accord en ce sens a été signé mardi dans la capitale togolaise par les ministres des Transports des deux pays.

Avec une dizaine d’avions, dont des gros porteurs Airbus A330, Rwandair affiche des ambitions régionales et internationales (Londres, Bruxelles …).

Basée à Lomé, la compagnie Asky dont l’un des actionnaires de référence est Ethiopian Airlines, dessert une vingtaine de capitales en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Aucun détail n’a été communiqué pour le moment sur le début des vols Lomé-Kigali.