Accord entre le Togo et le Sénégal

La Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT) et la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD) ont signé mercredi un engagement mutuel.

Elles s’engagent à stimuler les échanges et à améliorer le climat des affaires.

L’accord a été signé à l’issue des Journées Togo-Sénégal.

‘Pendant trois jours, nous avons entendu des déclarations qui, si elles se réalisent, nous permettront d’être les moteurs du développement au sein de la Cédéao, a déclaré Thiam Daouda, le président de la CCIAD.

Une trentaine d’entreprises sénégalaises ont participé aux rencontres et près de 200 sociétés togolaises.