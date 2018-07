Alliance stratégique

Le Groupe français Bolloré, très actif dans les activités logistiques au port de Lomé et dans le stockage d’énergie, vient de s’allier au géant chinois du commerce en ligne Alibaba.

Alibaba et Bolloré vont étudier des possibilités de coopération dans les domaines du bus et de la voiture électrique, de l'autopartage et de la batterie électrique, domaines dans lesquels Bolloré a massivement investi.

Par ailleurs les groupes chinois et français ‘étudieront la faisabilité’ d'utiliser les batteries lithium métal polymère (LMP) de Bolloré dans les centres de données d'Alibaba.

Enfin, Bolloré Logistics et Cainiao Smart Logistics Network (l'activité logistique d'Alibaba) étudieront également ‘les opportunités de coopération entre leurs capacités, leurs hubs et leurs réseaux logistiques en Asie, au Moyen-Orient en Afrique et en Europe’.

Alibaba, le numéro 1 chinois de la vente en ligne, connaît une de croissance à marche forcée.

Au cours de l'exercice décalé 2017-2018 qui s'est achevé en mars, le chiffre d'affaires d'Alibaba a bondi de 58% à 39,9 milliards de dollars.

Le groupe Bolloré de son côté a réalisé un chiffre d'affaires de 18,3 milliards d'euros en 2017, en hausse de 82% grâce à l'intégration de Vivendi.