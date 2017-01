Arab Contractors tiendra les délais

L'ambassadeur d'Egypte et les équipes d'Arab Contractors mercredi sur le chantier

Le géant égyptien des BTP, Arab Contractors, achèvera d’ici mi-août la réhabilitation d’une partie de la route Kpalimé-Atakpamé, a indiqué mercredi Osama Mostafa, le responsable de l’entreprise.

Il s’est rendu sur le terrain en compagnie de l’ambassadeur d’Egypte au Togo, Karim Shérif.

Deux autres sociétés, GER et Souroubat, ont remporté le marché pour le reste de la route longue au total de 66 km.

Arab Contractors es très présente au Moyen-Orient et en Afrique. Elle emploie 77.000 personnes et a à son actif la construction de barrages hydro-électriques, d’hôpitaux, d’aéroports, d’hôtels, de ponts et de routes.