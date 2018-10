Asky crée un hub à Conakry

La compagnie aérienne Asky lancera ce mois-ci à partir de Conakry (Guinée) de nouvelles liaisons vers Bamako, Dakar via Banjul ou en direct, et Monrovia via Freetown. Information donnée par le site spécialisé Air Journal.

Tous les vols seront opérés en Bombardier Dash-8 Q400 pouvant accueillir 7 passagers en classe Affaires et 60 en Economie.

Vers Bamako–Modibo Keita, Asky prévoit à partir du 16 octobre 2018 quatre vols par semaine.

La route directe entre Conakry et Dakar-Blaise Diagne sera inaugurée le même jour avec quatre rotations hebdomadaires.

A compter du 17 octobre, la compagnie proposera trois vols par semaine entre Conakry, Freetown-Lungiet Monrovia-Roberts.

Basée au Togo, Asky opère une flotte de deux Q400, cinq Boeing 737-700, un 737-800 vers 23 destinations dans 19 pays africains.