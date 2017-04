Asky doit maîtriser son développement

Asky envisage de desservir l’Europe, mais ce n’est pas pour demain. Tel est, en substance, ce que déclare le directeur général d’Ethiopian Airlines dans une interview à Jeune Afrique.

Tewolde GebreMariam explique que la priorité est d’abord de consolider le réseau en Afrique de l’Ouest et Centrale. Il précise toutefois que la compagnie basée au Togo dont Ethiopian est un actionnaire vole déjà vers New York et Sao Paulo et bientôt vers Johannesburg.

A la question de savoir si Asky est rentable, GebreMariam reste prudent : ‘Parfois oui, parfois non. L’année dernière a été profitable. (…) 2017 semble très difficile’.

Un contexte politique et économique complexe qui a des effets cumulés sur l’environnement du transport aérien dans la zone.