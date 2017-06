Asky veut faire plus vite

La compagnie aérienne régionale Asky va lancer à partir du 3 juillet des vols non-stop Lagos-Accra et Abuja-Accra sans passer par le hub de Lomé.

Selon les responsables d’Asky, ces nouvelles offres répondent au besoin de flexibilité des passagers et à la nécessité de réduire le temps de vol. Et c’est vrai que les clients ne sont pas enclins à poireauter en escale.

Jusqu’à présent, tous les vols assurés par la compagnie étaient effectués au départ de Lomé. Une stratégie destinée à remplir les avions et à offrir des connexions rapides sur les vols d’Ethiopian à destination d’Addis Abeba, de New York et de Sao Paulo. Ethiopian est un partenaire technique et un actionnaire important d'Asky.

Si le principe de hub – développé par toutes les grandes compagnies internationales – il a aussi de gros inconvénients, notamment pour des vols court courrier comme c’est le cas entre le Ghana et le Nigeria.