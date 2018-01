Audience publique du Togo devant l'USITC

Dédé Ekoué, ministre conseiller à la présidence, vient de participer à Washington à une audience publique de la Commission du commerce international des Etats-Unis (United States International Trade Commission, USITC).

Mme Ekoué a donné un aperçu du profil économique et commercial du Togo et des efforts qui sont déployés par le gouvernement pour renforcer l’intégration régionale. Elle par ailleurs souligné la coopération étroite qui existe entre son pays et les responsables de l’AGOA (un dispositif qui permet aux pays africains d'exporter sans droits de douane).

La présentation a également été l’occasion de préciser la vision du Togo concernant la coopération économique avec les Etats-Unis.

Dédé Ekoué lors de son intervention

Elle a invité les autorités US et le secteur privé à investir dans des projets structurants en faveur du développement (infrastructures, transport, énergie …)

Dédé Ekoué avait à ses côtés l’ambassadeur du Togo à Washington Frédéric Hegbe et le conseiller économique de l’ambassade, Amavi Amelia Kwadzo.