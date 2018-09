Bem-vindo a Portugal !

Une journée économique Togo-Portugal se déroule vendredi à Lomé. Hommes d’affaires des deux pays vont tenter d’initier la coopération.

Cette rencontre organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT) fait partie d’une stratégie globale destinée à élargir le cercle des partenaires traditionnels que sont la France et l’Allemagne.

Situé au cœur de l’Europe, le Portugal offre de nombreux atouts. Il est particulièrement souple concernant l’obtention des cartes de résidence pour les investisseurs avec un accès vers l’espace Shengen.

Autre avantage, ce pays dispose de très bons centres de formation et d’universités réputées (Lisbonne et Porto, notamment) avec des frais de scolarité et un coût de la vie largement inférieurs à ce qu’ils sont à Paris ou à Barcelone.