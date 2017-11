Une TVA à 0%, c’est le rêve. Et une réalité pour certains produits. L’Office togolais des recettes (OTR) vient d’annoncer une franchise totale sur les équipements informatiques, le lait non transformé, le riz de grande consommation et pour le secteur des énergies renouvelables.

Une TVA réduite à 10% concerne les pâtes alimentaires, le lait manufacturé ou encore le secteurs du tourisme.