Champiso fait fureur

Komlan Bessanh est un homme heureux. Ce jeune entrepreneur à l’origine des boissons ‘Champiso’ a vu son chiffre d’affaires bondir de près de 40% en 4 ans.

Champiso conçu à partir de champignons médicinaux (pleurotes, maitaké, ganoderma cordycepts et hérinan) est proposé en 4 versions (lait de soja, Nutri-BC, bière et anamix) et est vivement recommandée pour ses vertus thérapeutiques.

Le concept plaît. Les ventes explosent : 35.000 bouteilles en 2016 et près de 100.000 écoulées depuis le début de l’année au Togo, au Ghana, dans la sous-région et même en Europe et aux Etats-Unis.

Mes boissons sont excellentes pour augmenter sa libido, purifier son foi, son cœur, soulager les règles douloureuses, les effets de ménopause, les faiblesses sexuelles et garantir un sommeil de qualité,’ explique le jeune entrepreneur.

Sa société a généré la création de près de 70 emplois directs et 500 indirects.

Tout est produit au Togo, depuis la matière première, jusqu’au conditionnement.

Komlan Bessanh se félicite de l’engagement des pouvoirs publics pour stimuler l’initiative privée.

Afin de donner une nouvelle dimension à son entreprise, recruter du personnel et étoffer son réseau à l’export, il est à la recherche de partenaires financiers.