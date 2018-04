Changer le visage de l'agriculture togolaise

En partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD), le Togo va créer 9 agropoles à travers le pays. La première verra le jour dans la région de Kara.

La réussite du projet passe par une mobilisation des investisseurs privés. Dans ce cadre, le ministère de l’Agriculture a organisé vendredi une session d’information destinée inciter le secteur privé à se tourner vers les activités de transformation.

A l’issue des discussions, les experts de la BAD ont formulé un certain nombre de recommandations relatives au financement agricole par les banques et institutions spécialisées, à la mise à disposition d’infrastructures de qualité susceptibles d’attirer les entreprises, aux incitations fiscale et à la distribution des produits transformés au Togo et à l’export.

La BAD et la BOAD (Banque ouest-africaine de développement) sont déterminés à accompagner le pays dans cette nouvelle orientation agricole.

64 milliards de Fcfa sont nécessaires pour la seule technopole agro alimentaire de Kara. L’Etat y consacrera 6 milliards, le reste sera issu de privés et de partenaires institutionnels.