Chez le Premier ministre, les pétroliers font le plein

Quatre compagnies pétrolières opèrent au Togo. Il s’agit de Total, de CAP, de Oando et de MRS. Elles sont confrontées à un certain nombre de problèmes concernant le mécanisme d'ajustement automatique des prix et le trafic d’essence.

Regroupées au sein du groupement des professionnels de l’industrie du pétrole du Togo, elles ont fait part jeudi de leurs préoccupations au Premier ministre.

‘Le chef du gouvernement nous a écouté et a pris acte des problèmes du secteur. Nous attendons que ses services analysent la situation pour apporter ensuite des solutions", a déclaré par Kouassi Kla, le président du groupement.

Concernant la contrebande d'essence, le manque à gagner est très important pour ces distributeurs, mais également pur l'Etat. En dépit des actions coup de poing menées par la police, le fléau est difficile à contenir.