Cizo donne un bon coup d'énergie aux Togolais

L'off-grid est déjà très développé en Afrique de l'Est

Le magazine économique Africa Outlook publie dans son dernier numéro une intéressante enquête sur le projet ‘Cizo’.

L’idée est de fournir à plusieurs d’habitants de l’énergie solaire bon marché grâce à la fourniture de kits.

L’équipement fourni contient des panneaux solaires et des batteries permettant de stocker l'électricité qui est payable via un téléphone portable. Les clients peuvent alimenter un ensemble d'appareils domestiques (télévision, radio, ventilateur, etc.) basse consommation également fournis par la coentreprise.

L’Etat a signé un premier accord avec le Britannique BBOXX pour raccorder 300.000 foyers d’ici 2022.

Africa Outloook a interrogé le patron de cette société Mansoor Hamayun.

Il explique que le gouvernement a aidé l’entreprise à obtenir des financements locaux via l’Union togolaise de banque (UTB).

Ces solutions off-grid (hors réseaux) se développent rapidement en Afrique.

‘Cizo’ devrait aider le Togo à passer d’un taux d’électrification de 7% aujourd’hui à plus de 40% d’ici 5 ans.

