Commerce sans complexe

La 2e édition des Journées économiques Togo-Sénégal a ouvert ses portes lundi à Lomé.

Les participants réunis à la Chambre de commerce et d'industrie et du Togo (CCIT) veulent impulser une nouvelle dynamique à la coopération

'La CCIT a fait de la coopération économique et commerciale avec les pays du Sud un axe important de pénétration des marchés, a déclaré à l’ouverture Germain Meba, le patron de la Chambre.

La balance du commerce extérieur n’est pas en faveur du Togo pour le moment.

M. Meba a annoncé la création d' un comité stratégique d'affaires entre les deux pays.

Pour Thiam Daouda, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, l’appartenance au même espace économique devrait faciliter les choses. Il a incité le secteur privé togolais à investir dans la transformation comme le fait son pays.

Bernadette Legzim-Balouki, la ministre du Commerce, à recommandé des stratégies d’exportation plus agressives pour pénétrer le marché sénégalais et plus globalement celui des pays de la Cédéao.