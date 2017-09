Comprendre l'AGOA pour pouvoir en profiter

Dédé Ekoué, la présidente du comité d’organisation du forum annuel de l’AGOA qui s’est déroulé au mois d’août à Lomé, a lancé mardi une 'campagne de dissémination' des recommandations issues des travaux.

L’idée est d’informer les opérateurs économiques sur les avantages de la loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique

Cette disposition permet aux pays africains d'exporter sans droits de douane sur le marché américain. 6.000 produits sont concernés par les réductions de taxes à l'importation, mais elles ne sont applicables que sous certaines conditions.

‘Le succès qu’a connu ce forum sera un levier pour booster notre présence économique sur le marché américain et ceci grâce à vous opérateurs économiques, micro, petites et moyennes entreprises, groupements et coopératives, organisations de microfinance’, a-t-elle déclaré.

Parmi les 6.000 produits concernés, le textile togolais a été retenu

Le visa textile, l’une des retombées directes du forum de Lomé, est une opportunité à saisir par les entreprises pour accroitre les exportations vers le marché américain, a indiqué Mme. Ekoué.

Entre 2002 et 2008, les exportations africaines ont connu une hausse pour atteindre 82 milliards de dollars en 2008. Elles ont dégringolé à 18,7 milliards de dollars en 2015, contre 26,8 milliards de dollars en 2014, soit une baisse de 30,1%. Elles ne représentaient que 0,8% des importations totales des Etats-Unis en provenance du monde.