Coup de pouce de l'ITFC aux PME

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a annoncé plusieurs initiatives majeures en faveur des pays d’Afrique de l’Ouest.

Il s’agit notamment du lancement d’un programme pour les PME qui vise à améliorer l’accès au financement du commerce pour les sociétés de huit pays de la région, dont le Togo.

Il a été conçu pour combler le déficit substantiel de financement par l’octroi de lignes de crédit, un renforcement des capacités et des services de conseil au profit des banques partenaires et aux PME des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Coris Bank International (CBI SA) a été sélectionnée comme la banque pilote pour mettre en œuvre cette initiative.