Créer de la richesse

Près d’un tiers de la population active est sans emploi stable. Les jeunes sont les premières victimes du chômage. La débrouille permet heureusement à de nombreux Togolais de s’en sortir dans le business informel. Mais ce n’est pas une solution satisfaisante.

Le but du gouvernement est de créer des emplois décents et productifs. Plus facile à dire qu’à faire dans un pays sans grandes ressources.

Plusieurs programmes ont été lancés en direction de la jeunesse avec de la formation et des aides financières pour créer des auto-entreprises.

L’Agence nationale pour l’emploi a élaboré une cartographie des bassins d’emploi et des secteurs en croissance. Si l’on met souvent en avant celui des nouvelles technologies – réservé aux diplômés – d’autres offrent des opportunités de recrutement. Il s’agit notamment de l’agriculture et des activités naissantes de transformation. L’apparition d’agropoles devrait permettre, selon les autorités, de créer 25.000 emplois dans une première étape.

Pour encourager le secteur privé à embaucher des jeunes qualifiés ou non, l’Etat a décidé d’accorder des avantages fiscaux aux entreprises. A la clé, des dizaines de milliers de jobs.