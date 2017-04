Data base des entreprises togolaises

L’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) vient de lancer le recensement général des entreprises (RGE).

Le recensement est la meilleure source qui permet de disposer de données exhaustives et détaillées sur les caractéristiques générales des entreprises.

Il constitue de ce fait un précieux instrument pour l’élaboration des programmes de promotion du secteur productif, tant au niveau national que des collectivités locales à la base.

Cet instrument est également à la disposition du grand public et des différents acteurs de l'activité socio-économique : opérateurs économiques, organisations non Gouvernementales, associations de développement, organismes bilatéraux et multilatéraux d'assistance et de coopération, qui pourront s'en servir pour éclairer leurs analyses et leurs décisions.

Le dernier RGE remonte à 2013.

L’étude coutera 1 milliard de Fcfa, dont 1 million d’euros financé par l’Union européenne.