De l'énergie solaire à petit prix

Des projets sont déjà très avancés en Afrique de l'Est

Une initiative présidentielle baptisée ‘CI-ZO’ a été annoncée fin juin. Deux millions de togolais pourront accéder à l’électricité d’ici 2022 grâce à des kits solaires individuels.

Cette innovation ferait ainsi passer le taux d’électrification rurale de 7% à plus de 40%. La mise en œuvre de cet ambitieux projet sera confié à des opérateurs privés.

Une phase pilote avec 20.000 kits sera lancée avant la fin de l’année.

Plusieurs sociétés spécialisées sur ce créneau pourraient être retenues. Il y a la BBoxx et Ignite Solar dont le PDG, Yariv Cohen, a été reçu vendredi par Faure Gnassingbé.

Ignite est l’une des entreprises les plus dynamiques du secteur, implantée dans plusieurs pays, notamment au Rwanda où elle équipe 250.000 foyers ruraux en énergie renouvelable et bon marché. Montant du projet autofinancé, 50 millions de dollars.

Cette technologie est parfaitement adaptée pour le Togo. L’extension du réseau filaire aux zones reculées prendrait des années et couterait des milliards. Les kits indépendants permettent des raccordements faciles (Ignite atteint le record de 1.500 maisons par jour !), de fournir de l’énergie à des tarifs très économiques et de raccorder les équipements électroniques comme les téléphones et la télévision.

Le gouvernement devrait annoncer dans les mois qui viennent les prestataires retenus pour la mise en œuvre de ‘Ci-Zo’.