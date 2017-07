Economie multicolore

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF), avec l’appui de ses partenaires, lance le 1er concours du Prix ‘Jeune entrepreneur(e) francophone’ qui a pour vocation de soutenir les initiatives entrepreneuriales des jeunes, leur donner de la visibilité et les encourager à persévérer.

Le concours est ouvert aux candidats ressortissants d’un pays membre de la Francophonie, d’ores et déjà propriétaire d’une entreprise confirmée avec des réalisations vérifiables.

Ce concours couvre les champs de l’économie verte (développement durable), de l’économie bleue (ressources et services liés aux étendues d’eau), de l’économie mauve (biens et services culturels), des technologiques de l’information et de la communication et de l’économie circulaire et solidaire.