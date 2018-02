En route pour Nairobi

Le forum ‘Stars in Africa’, organisé à Nairobi (Kenya) les 6 et 7 mars prochains, entend promouvoir l’entrepreneuriat, Europe-Afrique, notamment auprès des jeunes.

De nombreux thèmes seront abordés comme l’agribusiness, l’environnement, les villes intelligentes, la révolution numérique, l’éducation, la diversité, le financement de l’innovation, la diversification des économies africaines …

La dynamique Stars in Africa rassemble, agrège et accélère des actions déjà existantes (rencontres des patronats d’Europe et d’Afrique, connexion des réseaux d’entreprises affiliés aux membres de ces organisations, index UP40, prix Business Africa, coordination d’acteurs des écosystèmes business…) auxquelles s’ajoutent des éléments complémentaires pour la renforcer et la rendre encore plus opérationnelle (étude Stars in Africa by KPMG, intégration des acteurs de la formation, prix Stars in Africa pour les porteurs de projets, market-place…).

La Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT) sera présente à Nairobi. Elle invite les entreprises, notamment les start-up togolaises à y participer activement.