Faciliter le crédit immobilier pour les particuliers

Créée il y a 7 ans, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l’UEMOA (CRRH-UEMOA) est devenue indispensable dans le refinancement hypothécaire.

Elle vient de boucler avec succès sa 6e émission obligataire avec une levée de 21,3 milliards de Fcfa.

Le nouvel emprunt porte le total de ressources mobilisées à 107 milliards.

Les fonds seront confiés aux 31 banques partenaires chargées de faciliter le développement du crédit immobilier aux particuliers.

‘Notre mission est d’apporter aux banques de l’Union économique et monétaire qui souhaitent s’engager dans le financement de l’habitat des ressources dont elles ont besoin à des conditions compétitives en terme de durée et de taux. Et c’est la raison pour laquelle nous émettons des emprunts obligataire’, a indiqué Christian Agossa, le directeur général de la CRRH.

L’organisme a comme actionnaire la BCEAO, la BOAD, la BIDC et la SFI (Groupe de la Banque mondiale).