Faible taux de rapatriement des recettes d’exportation

Le taux de rapatriement des recettes d’exportations demeure faible au Togo au regard du taux minimum de 80% fixé par l’Uemoa, a reconnu vendredi Badanam Patoki, le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances.

Pour 2017, la part des exportations ayant fait l’objet de domiciliation est de 41% et reste parmi les plus faibles de l’Union économique et monétaire ouest africaine.

La Banque centrale des états de Afrique de l’ouest (BCEAO) recommande le respect des échanges règlementaires, pas toujours facile à faire appliquer.

Le faible niveau du rapatriement des recettes d’exportation constitue une source de préoccupation majeure. En effet, cette situation a un impact négatif sur les réserves de change de l’Union et la liquidité bancaire.

Le défaut de rapatriement découlant des opérations d’exportation demeure élevé et en hausse constante en valeur absolue tant au Togo que dans les sept autres pays de l’UEMOA .