Faure Gnassingbé au plus près du projet off grid

Faure Gnassingbé et sa délégation au siège de BBOXX

Le président Faure Gnassingbé s’est rendu avant son déplacement en Chine au siège de BBOXX à Londres, indique cette société.

Entouré de plusieurs membres du gouvernement et de conseillers à la présidence, il a rencontré le fondateur de cette entreprise, Mansoor Hamayun, spécialisée dans l’énergie solaire et le hors-réseau.

BBOXX a débuté ses activités au Togo fin 2017.

L’équipement fourni par l’opérateur est composé de panneaux solaires et de batteries permettant de stocker l'électricité qui est payable via un téléphone portable. Les clients peuvent alimenter un ensemble d'appareils domestiques (télévision, radio, ventilateur, etc.) basse consommation.

12.000 Togolais vivant en zone rurale bénéficient déjà de l’accès à l’électricité grâce aux kits, affirme BBOXX.

‘Le niveau d’électrification en zone rurale est beaucoup trop faible. Notre société a de grandes ambitions pour développer la base de ses clients au Togo’, a déclaré Mansoor Hamayun, lors de la visite des locaux.

Le hors-réseau se développe dans le cadre du projet ‘Cizo’ qui vise à raccorder 2 millions d’habitants dans les cinq prochaines années grâce au solaire.

Un second opérateur a signé un accord avec les autorités. Il s’agit de Paygo Ventures, un consortium entre Wawa Energy Solutions Ltd. et Aphelion Energy. Le produit sera commercialisé sous la marque ‘Soleva’.

L’Etat ne débourse pas un centime dans ces projets qui sont financés à 100% par le privé.