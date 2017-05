Faure Gnassingbé visite la principale usine d'acier de Zambie

Au deuxième jour de sa visite officielle en Zambie, le président Faure Gnassingbé s’est rendu mardi sur le site de l’usine UMCIL (Universal Mining & Chemical Industries) à Kafue.

Ce groupe privé est le plus important producteur d’acier et de fer en Zambie. Il est également actif en Afrique du Sud et au Burundi.

L’ambition est d’offrir au marché de transformation une production 100% locale.

L’usine produit 7000 tonnes de produits finis en fer et en acier laminés par mois pour la Zambie et les pays de la région.

L’assistant spécial du chef de l’Etat zambien, Amos Chanda, avait précisé hier que l’un des objectifs de la visite était d’examiner les moyens de développer la coopération dans le secteur minier.

Un secteur que le Togo est en train de relancer. Tous les conseils sont bon à prendre et toutes les expertises les bienvenues.