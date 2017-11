Le Groupe Bolloré, implanté au port de Lomé, a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 115% au troisième trimestre, à 5,18 milliards d'euros, grâce à l'intégration de Vivendi dans ses comptes.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires de Bolloré (transport, logistique, médias, stockage d'électricité) progresse de 4,9%, selon un communiqué diffusé jeudi soir.

Hors effet de ce changement de périmètre, l'activité du troisième trimestre est tirée par la "croissance de 10% de l'activité transport et logistique qui bénéficie de la hausse des taux de fret et des volumes, et des bonnes performances des terminaux portuaires", ainsi que par "la progression de 10% de l'activité logistique pétrolière consécutive à l'augmentation des prix des produits pétroliers", souligne Bolloré.

Ces deux divisions représentent respectivement 1,4 et 0,5 milliard de chiffre d'affaires sur le trimestre.

Le stockage d'électricité (72 millions d'euros de ventes sur le trimestre) progresse aussi de 2%.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires de Bolloré augmente de 66% en données publiées et de 4,9% en organique, à 12,2 milliards d'euros.

Toujours en cumul de janvier à septembre, la division transport et logistique progresse de 5,8% en organique. Le groupe souligne "la forte croissance des activités des terminaux portuaires notamment en Afrique de l'Ouest (TICT au Nigéria, Abidjan Terminal en Côte d'Ivoire, Conakry Terminal en Guinée, Bénin Terminal, Freetown Terminal en Sierra Leone..)".

Depuis le début 2017, Bolloré a signé un contrat de concession du nouveau terminal à conteneurs de Kribi au Cameroun, et a complété l'acquisition du terminal de Brazzaville au Congo. Au Togo, il opère sous concession et a investi 300 millions d'euros dans la construction d'un nouveau quai au port de Lomé.