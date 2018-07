Forte demande pour le soja biologique

Un conseil interprofessionnel de la filière soja au Togo (CIFS) a été créé il y a 3 mois afin de renforcer la filière. La première réunion s’est déroulée mardi à Atakpamé (région des Plateaux) en présence des producteurs, des transformateurs et des exportateurs.

Les participants ont évoqué les moyens de développer la production bio et de profiter de la forte demande nationale et internationale même si les cours sont à la baisse

Le conseil bénéficie du soutien du ministère du Commerce et de la Coopération allemande (GIZ).

Le Togo produit près de 23.000 tonnes de soja (derniers chiffres de 2015) qui rapporteraient 4 milliards de Fcfa. Le secteur emploie près de 300.000 personnes.

Les membres du CIFS

Le potentiel existe et peut offrir de nombreuses opportunités à condition de fixer un cap clair et d’adapter la production aux exigences des marchés extérieurs. Enfin, le volet transformation (huile, farine, lait, fromage), toujours très rémunérateur, devra être pris en compte.

La Chine demeure le premier consommateur de soja, avec 24,92 % de la consommation mondiale, suivi des Etats-Unis avec 21,22 %, du Brésil, de l'Argentine, de l'UE et du Japon et d'autres.

Le principal producteur en Afrique occidentale aujourd’hui est le Nigéria (classé 30e) avec en moyenne 300 mille tonnes de farine de soja et 68 mille tonnes d'huile de soja. Le Togo n’en était qu’à 25.000 tonnes en 2015.

Cultivé en mode biologique, le soja est un aliment de grande qualité nutritionnelle. Sa culture repose sur deux critères essentiels un bon désherbage et la maîtrise de l’alimentation hydrique. Il se présente sous trois formes, le soja graine et ses deux produits dérivés : l'huile de soja et le tourteau de soja.