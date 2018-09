Les députés ont adopté jeudi la loi modificative relative à l’action publique de l’Etat en faveur de l’économie.

Le gouvernement a exprimé le souhait que le législateur définisse le cadre juridique général des procédures de passation des opérations de privatisation et que le pouvoir règlementaire détermine les conditions et modalités concrètes d’exécution de ces opérations.

La définition des modalités de mise en concurrence des candidats aux privatisations par l’Assemblée nationale, allégera, rendra plus transparentes et accélérera les opérations de privatisation, a indiqué Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances.

Cette démarche procède d’une logique de gestion rationnelle du patrimoine de l’Etat.