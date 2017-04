Horus s’apprête à débarquer au Togo

Des responsables de l’Autorité de l’aviation civile égyptienne et des représentants d’Egypt Air ont débuté lundi une série de rencontres avec les officiels togolais.

Neven Wassif Malak, conseiller du directeur général d’Egypt Air s’est entretenue avec le ministre des Transports Ninsao Gnofam. Ont été abordées les questions relatives à la coopération, à la sécurité, a la formation et au management.

‘Nous sommes ici au Togo pour non seulement lancer la coopération dans le transport aérien, mais aussi dans d’autres domaines liés à l’aviation civile. Nous allons poursuivre les études commerciales, bien étudier marché pour décider de la date du début des vols entre Lomé et Le Caire’, a indiqué Mme Malak qui s’est par ailleurs félicitée de la mise en service de la nouvelle aérogare. Sa dernière visite à Lomé remonte à avril 2016.

D’autres rencontres sont prévues avec l’ANAC (Autorité nationale de l’aviation civile), la SALT qui gère l’aéroport de Lomé et l’autorité de sureté.

Membre de Star Alliance, Egypt Air et ses filiales possède près de 90 appareils pour un réseau qui couvre le monde arabe, l’Europe et, l’Afrique, l’Amérique du Nord et l’Asie.

Horus est l'une des plus anciennes divinités égyptienne. La figure du dieu faucon est le logo d’Egypt Air