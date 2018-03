Hydratant et apaisant

Le Togo vient d’adhérer à l’Alliance globale du karité (AGK) à l’issue de la 11e conférence de cette organisation qui vient de s’achever à Abuja Nigeria.

Le pays est le 7e producteur mondial de ces noix très prisée de l’industrie cosmétique.

Elisabeth Essodolom Pali-Tchalla, la président de la filière, s’est félicitée de l’arrivée de son pays au sein de cette Alliance.

The Global Shea Alliance regroupe 450 membres représentant 33 pays parmi lesquels le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, le Royaume Uni, le Nigeria, les Etats-Unis, la Suisse ou encore l’Arabie Saoudite.

‘Grâce à cette adhésion, le Togo bénéficiera de financements de plusieurs partenaires pour accompagner le processus de développement et contribuer notamment à gagner le pari de l’autonomisation économique de la femme rurale’, a expliqué Mme Pali-Tchalla,

Depuis 2017, 800 femmes des régions Centrale, Kara et des Savanes ont été formées aux bonnes pratiques dans le domaine du karité bio. En Afrique, plus de 4 millions de femmes vivent de cette production.

Karité signifie ‘arbre à beurre’ en Wolof (langue parlée au Sénégal et en Gambie).

L’essentiel de la production est destinée à fabriquer du beurre de karité utilisé en Afrique de l’Ouest pour l’alimentation et en occident pour la cosmétique. On lui prête de nombreuses vertus : il est reposant, hydratant, assouplissant, protecteur et régénérant.