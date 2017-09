Identifier des projets viables

La BOAD (Banque ouest-africaine de développement) a officialisé vendredi à Lomé le lancement de l’Unité régionale de développement du partenariat public privé (URDPPP), une initiative qui rentre dans le cadre ‘Investir dans l’UEMOA’

Ce nouvel instrument a plusieurs missions : la contribution à l’émergence d’un marché des PPP, l’appui aux Etats en matière des PPP, la fédération des partenaires pour la mise en place des projets en mode partenariats et l’appui à la mise en place de mécanisme de facilitation de financement et de garantie pour les projets PPP.

D'après une étude du Cabinet Deloitte, le recours aux PPP concerne en moyenne 12 % à 17% des projets de l'Afrique de l'Ouest.

Ils s'inscrivent précisément dans une politique de développement économique et de réforme engagée par les Etats. En effet, le recours à des PPP peut permettre, d'une part, une plus grande flexibilité des budgets publics (même si ce partenariat ne peut être résumé à la seule notion de véhicule de financement), et d'autre part, une optimisation des projets publics en adoptant les meilleures pratiques de la gestion privée, notamment en matière d'amélioration de la qualité de service.

S’agissant spécifiquement du Togo, il revient au gouvernement de de définir sa stratégie de recours au secteur privé par le biais des PPP afin d'accélérer le rythme des investissements, d'acquérir des compétences techniques et le savoir-faire pour améliorer l'efficience des investissements et la qualité de service des infrastructures.