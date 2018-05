Impact positif de l’ITIE

L’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) est une coalition composée de gouvernements, d'entreprises, de groupes issus de la société civile, d'investisseurs et d'organisations internationales.

Elle veille à une meilleure gouvernance dans les pays riches en ressources minières à travers la vérification et la publication complète des paiements effectués par les entreprises et des revenus perçus par les gouvernements provenant du pétrole, du gaz et des minerais.

Avec l’essor de l’activité minière, le Togo s’est engagé dans l’apprentissage des principes de transparence en adhérant à l’Initiative il y a 5 ans.

Selon Edoh Kokou Agbémadon, le coordonnateur national de l’ITIE, les entreprises minières actives dans le pays se plient aux règles imposées en matière de transparence.

Si les déclarations sont faites dans les règles, sur le terrain, l’impact est plus difficile à mesurer. Les sociétés minières sont tenues de consacrer une petite partie de leurs revenus à l’amélioration des populations riveraines. Un dispositif légal existe d’ailleurs.

Une réunion se déroule mercredi à Lomé consacrée justement au fonctionnement de l’Initiative et sa mise en œuvre par le secteur minier.