L'ambassade des États-Unis à Lomé, Ecobank et la société ALAFFIA organisent le 11 mai une conférence internationale de haut niveau sur l'entrepreneuriat social.

‘Innover, impacter et développer dans la solidarité’, tel est le thème retenu.

Les participants auront l’occasion de discuter des entreprises sociales comme vecteur de développement durable, et des défis auxquels ces entreprises sont confrontées : les difficultés de financement, le modèle social, le cadre juridique …

L’occasion également d’explorer les nouvelles opportunités que les progrès technologies offrent au secteur des entreprises sociales.

La conférence – gratuite - est ouverte aux entrepreneurs, décideurs, juristes d’affaires, investisseurs, acteurs de développement local, et à toutes les personnes simplement intéressées par l’entreprise sociale.

Une entreprise sociale est une organisation qui applique des stratégies commerciales pour maximiser l'impact social plutôt que les profits. Ce modèle novateur combine la mission d'un programme sans but lucratif ou gouvernemental avec l'approche axée sur le marché d'une entreprise.

Un moyen de résoudre les problèmes liés au développement et que les organisations traditionnelles à but non lucratif ou les programmes d'aide gouvernementaux n'ont pas réussi à régler.

La conférence se déroulera au siège d’Ecobank à Lomé.

