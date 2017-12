Intervenants de qualité à la conférence de Lomé

Une conférence économique sur les opportunités d’investissement dans les pays de l’UEMOA s’est achevée vendredi à Lomé.

Le Premier ministre Komi Selom Klassou a reçu dans la journée les organisateurs et plusieurs participants dont Nicolas Péjout, responsable de Science Po Executive Education. Egalement présent à la rencontre Edem Tengue, l’un des concepteurs du Forum qui avait pour thème ‘Entrepreneuriat et croissance’.

Une rencontre de haut niveau qui a permis de paver la voie à un environnement économique et réglementaire plus favorable aux investisseurs dans une zone composée de 8 pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo).