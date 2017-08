Jeunes et entrepreneurs

La Foire ‘Adjafi’ vient d’ouvrir ses portes à Lomé. C’est le rendez-vous annuel des jeunes entrepreneurs togolais.

Il bénéficie du parrainage du ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, et de l’Emploi des jeunes et de la Chambre de commerce et se veut un espace de promotion pour tous ceux qui souhaitent lancer leur business ou tout simplement s’informer.

Plusieurs secteurs porteurs sont mis en avant comme l’agroindustrie ou les nouvelles technologies.

100.000 visiteurs sont attendus jusqu’au 10 septembre.

Certains stands ont été endommagés en raison de fortes pluies, mais les promoteurs ont mis les bouchées doubles pour réparer les dégâts au plus vite.