L'AGET en phase avec les priorités gouvernementales

A l’occasion de son Xe anniversaire, l’Association des grandes entreprises du Togo (AGET) organise lundi une table ronde consacrée au développement du partenariat public-privé avec la mise en oeuvre de projets structurants pour l’économie togolaise.

Et en particulier de l’agribusiness. L’activité de transformation, encouragée par le gouvernement, mais aussi la BAD, est un moyen de créer de la richesse et des emplois.

L’agro industrie est sans nul doute un vecteur de croissance, a rappelé Clément Ahialey, le président de l’AGET.

L’association regroupe 49 des plus grandes entreprises du pays (agro-alimentaire, industrie, services, banques, assurances, hôtellerie, transit et logistique, manutention portuaire, TP, etc …) qui ont réalisé en 2016 un chiffre d’affaires cumulé de 632 milliards de Fcfa.