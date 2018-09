L'ANAC opte pour la norme volontaire de management

L’agence nationale de l’aviation civile (ANAC) est rentré dans le processus d’obtention de la norme ISO 9001: 2015.

C’est la norme volontaire de management la plus utilisée au monde (1,1 million d’utilisateurs). Elle aide les entreprises publiques ou privées à mieux maîtriser leur marché et leur permettre de gagner en performance.

Toutes les exigences de l'ISO 9001: 2015 sont génériques et prévues pour s'appliquer à tout organisme, quels que soient son type ou sa taille, ou les produits et services qu'il fournit.

Pour obtenir ce graal, l’ANAC doit démontrer son aptitude à fournir constamment des services conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables, et

L’obtention de la norme est une recommandation de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Une mission d’audit est actuellement menée par le Bureau Veritas ; c’est le second. Elle est chargée de vérifier si l’ANAC remplit effectivement les conditions exigées en terme de management

‘Le système de management de la qualité a pour objectif de permettre à l’Agence de remplir au mieux sa mission à travers un pilotage maitrisé, et intégrant pleinement l’écoute des acteurs et partenaires de l’aviation civile’, a déclaré le Dokissime Gnama Latta, le directeur général de l’ANAC.

L’agence a pour mission principale de mettre en œuvre la politique de l’Etat en concernant l’aviation civile.

La gestion de l’ensemble des droits de trafic issus des accords aériens signés par l’Etat et le suivi des engagements de l’Etat en matière d’aviation civile sont quelques-unes de ses attributions.