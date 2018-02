L'ANPE étoffe sa banque de données

La GIZ (Coopération allemande) accompagne depuis 4 ans l’agence nationale de l’emploi (ANPE) pour renforcer sa base de données appelée ProFoPEJ (Projets et programmes d’emploi et de l’auto-emploi des jeunes). Elle a offert lundi à l’agence un nouveau serveur qui permettra d’étoffer les capacités de stockage.

La problématique de l’inadéquation de la formation à l’emploi est considérée comme un des principaux facteurs du niveau élevé du chômage des jeunes au Togo.

A cet égard, de plus en plus de voix s’élèvent pour préconiser non seulement une réorientation de la jeunesse vers les formations professionnelles, mais aussi une révision ou actualisation des curricula de formation. En somme, il devient important de revoir l’offre de formation pour l’orienter vers les besoins du marché du travail.

L’ANPE et la GIZ ont une approche commune pour la résolution du problème récurrent du chômage et le ProFoPEJ s’avère être un rouage indispensable à la promotion de l’emploi.