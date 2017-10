L'Afrique dans tous ses Etats

Le colloque sur l’état de l’Afrique, événement phare régional des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI a lieu ce samedi à Washington.

Il a pour objectif d’examiner les grandes tendances qui influent sur le développement économique du continent. Il réunit des chercheurs de renommée internationale et des hommes politiques invités à analyser les principaux défis à relever et opportunités à saisir en Afrique, dans une conjoncture mondiale et régionale difficile et incertaine.

Le colloque est axé cette année sur l’amélioration des compétences dans l’Afrique du XXIe siècle. Quelles solutions permettraient aux pays d’Afrique subsaharienne de se transformer grâce à des investissements plus efficaces dans le renforcement des compétences ? Et comment améliorer les perspectives d’avenir d’une population active qui s’accroît rapidement ?